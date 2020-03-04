В Чувашии осудили мужчину, сломавшего нос полицейскому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Житель Новочебоксарка, сломавший нос полицейскому, осужден на 1,5 года колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 31 октября 2019 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел внутренних дел за грубое нарушение общественного порядка в одном из местных кафе. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за мелкое хулиганство, он целенаправленно нанес удар головой по лицу одному из задержавших его сотрудников полиции. В результате тот получил закрытый перелом костей спинки носа.
"Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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