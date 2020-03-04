В Чувашии осудили мужчину, сломавшего нос полицейскому

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 31 октября 2019 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел внутренних дел за грубое нарушение общественного порядка в одном из местных кафе. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за мелкое хулиганство, он целенаправленно нанес удар головой по лицу одному из задержавших его сотрудников полиции. В результате тот получил закрытый перелом костей спинки носа.