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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-04T11:15+0300
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Сбербанк и Huawei запустят облачную платформу SberCloud.Advanced
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РИА Новости

Сбербанк и Huawei запустят облачную платформу SberCloud.Advanced

11:15 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскийвысокотехнологическийгигант Huawei и SberCloud (подразделение "Сбербанка") объявили о стратегическом сотрудничестве и совместном запуске облачной платформы SberCloud.Advanced.
В рамках стратегического сотрудничества Huawei и SberCloud запустят облачные сервисы SberCloud.Advanced, которые будут доступны как российским, так и зарубежным пользователям – малому, среднему и крупному бизнесу, а также стартапам.
Это первое взаимодействие на рынке между ведущими китайскими и российскими операторами облачных сервисов. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. Клиенты SberCloud смогут разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями и т.д. В общей сложности пользователям SberCloud.Advanced будут доступны 37 облачных сервисов.
SberCloud.Advanced имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компании SberCloud, что делает её предпочтительным выбором для зарубежных компаний, которые должны выполнять требования федерального закона "О персональных данных".
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