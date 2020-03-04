Сбербанк и Huawei запустят облачную платформу SberCloud.Advanced

МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскийвысокотехнологическийгигант Huawei и SberCloud (подразделение "Сбербанка") объявили о стратегическом сотрудничестве и совместном запуске облачной платформы SberCloud.Advanced.
В рамках стратегического сотрудничества Huawei и SberCloud запустят облачные сервисы SberCloud.Advanced, которые будут доступны как российским, так и зарубежным пользователям – малому, среднему и крупному бизнесу, а также стартапам.
Это первое взаимодействие на рынке между ведущими китайскими и российскими операторами облачных сервисов. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. Клиенты SberCloud смогут разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями и т.д. В общей сложности пользователям SberCloud.Advanced будут доступны 37 облачных сервисов.
SberCloud.Advanced имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компании SberCloud, что делает её предпочтительным выбором для зарубежных компаний, которые должны выполнять требования федерального закона "О персональных данных".
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