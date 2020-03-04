Сбербанк и Huawei запустят облачную платформу SberCloud.Advanced

Это первое взаимодействие на рынке между ведущими китайскими и российскими операторами облачных сервисов. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. Клиенты SberCloud смогут разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями и т.д. В общей сложности пользователям SberCloud.Advanced будут доступны 37 облачных сервисов.