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В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом

11:12 04.03.2020 (обновлено: 11:58 04.03.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 4 мар — РИА Новости. В Минске зарегистрировано четыре случая заражения новым коронавирусом, еще двое больных находятся в Витебской области, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
"Информация о лабораторной диагностике на Covid-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно", — уточнили в ведомстве.
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Эпидемия Covid-19

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По данным на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека, выздоровели более 50 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайБелоруссияВ мире
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