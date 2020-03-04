В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом

МИНСК, 4 мар — РИА Новости. В Минске зарегистрировано четыре случая заражения В Минске зарегистрировано четыре случая заражения новым коронавирусом , еще двое больных находятся в Витебской области, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

"Информация о лабораторной диагностике на Covid-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно", — уточнили в ведомстве.

Первый случай коронавирусного заболевания в Белоруссии был выявлен у иранца, который учится в одном из минских вузов.

Эпидемия Covid-19

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По данным на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека, выздоровели более 50 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.