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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-03-04T12:03+0300
https://ria.ru/20200304/1568131901.html
"Как вы это делаете?!" Плавунов о том, как устроена московская скорая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131948_2:0:598:335_1036x0_80_0_0_3cad26ab8617ff9e3e966849c856dd8e.jpg
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Плавунов о том, как устроена московская скорая

12:00 04.03.2020 (обновлено: 12:03 04.03.2020)
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Как вы это делаете?!
"Как вы это делаете?!" Плавунов о том, как устроена московская скорая
12:00
Если набрать в Москве "03", ответят в течение трёх секунд. Почему бригада может не приехать? Почему нельзя выбрать больницу, куда отвезут пациента? Зачем врачи вызывают МЧС? И кто защищает их от дебоширов и наркоманов? Как устроена московская скорая, и какие проблемы приходится решать, рассказывает её главный врач Николай Плавунов.
Какие вопросы задаёт диспетчер скорой пострадавшему, и как правильно на них отвечать? Чем наша система скорой помощи отличается от зарубежной, и нужно ли сохранять её в таком виде? Сколько зарабатывают врачи бригад, и почему у них может наступить выгорание? Чем скорая порой напоминает такси, и что такое пациентоориентированность?
Отвечает главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы Николай Плавунов:
02:35 "Скорая помощь города Москвы, что случилось?" Что происходит после того, как вы набрали "03"
09:00 "Больница может находиться за углом, но она не принимает с инфарктом". Кто решает, куда везти больного?
11:00 "Поставьте мне укольчик, я пойду". Что делать, если пациент отказывается от госпитализации, а она ему действительно необходима
12:10 Переброс на телефонную консультацию: почему скорая может не приехать, и что произойдет тогда
13:20 "Вызываем МЧС". Что делать, если человек потерял сознание и не может открыть дверь, и кто должен нести больного до машины
15:25 "Иногда работают волонтеры". Как устроена скорая в других странах, и почему наша более социализирована
24:20 "Скорая помощь не может выехать на вызов без какого-либо оборудования или лекарства": материальные вопросы
25:10 Надевать бахилы, мыть руки и обращаться к пациенту по имени-отчеству? Как должен вести себя врач в квартире
28:50 Сколько зарабатывает врач скорой помощи, и как его правильно благодарить
31:30 Ложный вызовы, дебоширы и наркоманы. Про безопасность врачей
34:25 "Машина стоит на моем месте": конфликты со скорой на дороге
37:45 Big data, цифровая передача электрокардиограммы, амбулаторная карта онлайн. Как новые технологии влияют на скорую
41:50 Романтики или те, кто хочет получать больше 100 тыс. Кто сегодня идёт работать на скорую?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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