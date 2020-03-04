Комитет Госдумы одобрил проект о господдержке бизнеса в Арктике

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
Документ, внесенный правительством РФ, определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. При этом кабмин будет определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки.
Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области; примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, а также арктический континентальный шельф РФ.
Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
"Мы с коллегами сейчас дискутируем по поводу "входного билета". Сейчас это 10 миллионов рублей, но многие поступают предложения все-таки дифференцировать и сделать этот "входной билет" немножко дешевле – от 1 до 3 миллионов рублей", - сообщил на заседании комитета замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков.
"Все остальное достаточно стандартная процедура, она схожа с территориями опережающего развития, со свободным портом Владивосток, меры приблизительно одни и те же. То есть это в данном случае поддержка бизнеса различными мерами, включая таможенно-тарифного регулирования, контрольно-надзорной деятельности и всеми механизмами, которыми сейчас обладает наше министерство", - добавил замминистра.