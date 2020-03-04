Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T11:05+0300
https://ria.ru/20200304/1568131768.html
Комитет Госдумы одобрил проект о господдержке бизнеса в Арктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил проект о господдержке бизнеса в Арктике

11:05 04.03.2020
114
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
Документ, внесенный правительством РФ, определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. При этом кабмин будет определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
17 февраля, 17:07
Минфин назвал потенциальных получателей "арктических" налоговых льгот
Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области; примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, а также арктический континентальный шельф РФ.
Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
Вид Земли с МКС
22 февраля, 03:03РИА Наука
Источник рассказал о запуске спутника для мониторинга климата Арктики
"Мы с коллегами сейчас дискутируем по поводу "входного билета". Сейчас это 10 миллионов рублей, но многие поступают предложения все-таки дифференцировать и сделать этот "входной билет" немножко дешевле – от 1 до 3 миллионов рублей", - сообщил на заседании комитета замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков.
"Все остальное достаточно стандартная процедура, она схожа с территориями опережающего развития, со свободным портом Владивосток, меры приблизительно одни и те же. То есть это в данном случае поддержка бизнеса различными мерами, включая таможенно-тарифного регулирования, контрольно-надзорной деятельности и всеми механизмами, которыми сейчас обладает наше министерство", - добавил замминистра.
300000
Обсудить 0
Госдума РФПравительство РФЭкономика
Рекомендуем
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
Празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке Новосибирска
Муфтий Татарстана оценил дату голосования по поправке в Конституцию
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Художественная реконструкция мертвого детеныша гипакрозавра (в центре), его родителя и братьев
Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
Ученые в лаборатории
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Петр Толстой
Россия примет участие в заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Париже
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Статуя Фемиды в суде
В московские суды поступили письма с угрозами о минировании
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Вакцинация в детстве помогает при лечении рака, выяснили ученые
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
12:34В Кремле прокомментировали остановку падения доходов россиян
12:34В Сочи потушили пожар на рынке
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
Лента новостейМолния