"Хит этой весны": Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe.
"Новый хит этой весны", — написала Бузова ВКонтакте.
Композиция, как обычно, посвящена любви и чувствам. В тексте перемешаны фразы на русском и английском языках, записанные под ритмичный бит.
"Страницы любви – swipe, swipe
Переверну insight".
Переверну insight".
"Оля, трек просто бомба. Какая ты умница", — написал @Тимофей Арефьев.
"Очень понравилось! Вышла на новый уровень", — прокомментировал @Chico Loco.
"Песня — огонь", — подчеркнула @Катенька Комарова.
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