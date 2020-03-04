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2020-03-04T11:25+0300
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"Хит этой весны": Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe
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РИА Новости

"Хит этой весны": Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe

11:25 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe.
"Новый хит этой весны", — написала Бузова ВКонтакте.
Композиция, как обычно, посвящена любви и чувствам. В тексте перемешаны фразы на русском и английском языках, записанные под ритмичный бит.
"Страницы любви – swipe, swipe
Переверну insight".
"Оля, трек просто бомба. Какая ты умница", — написал @Тимофей Арефьев.
"Очень понравилось! Вышла на новый уровень", — прокомментировал @Chico Loco.
"Песня — огонь", — подчеркнула @Катенька Комарова.
Кадр из клипа Ольги Бузовой - Лайкер
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КультураМузыкаНовости культурыОльга Бузова
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