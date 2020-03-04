Пресс-конференция о Паралимпиаде – 2020 в Токио (Япония)

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12 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная подготовке к XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония).