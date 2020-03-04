Пресс-конференция о Паралимпиаде – 2020 в Токио (Япония)

Участники:
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- шеф миссии сборной команды России на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел РОЖКОВ;
- спортсмены и тренеры паралимпийских сборных команд России по летним видам спорта.
Как проходит подготовка национальной паралимпийской сборной команды? Как проводился отбор российских спортсменов? Какие мероприятия запланированы в ходе Игр–2020?
В рамках мероприятия состоится церемония подписания соглашения с генеральным спонсором, экипирующим паралимпийскую сборную команду России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- шеф миссии сборной команды России на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел РОЖКОВ;
- спортсмены и тренеры паралимпийских сборных команд России по летним видам спорта.
Как проходит подготовка национальной паралимпийской сборной команды? Как проводился отбор российских спортсменов? Какие мероприятия запланированы в ходе Игр–2020?
В рамках мероприятия состоится церемония подписания соглашения с генеральным спонсором, экипирующим паралимпийскую сборную команду России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/