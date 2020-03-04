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В России провели более ста тысяч исследований на коронавирус
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РИА Новости

В России провели более ста тысяч исследований на коронавирус

10:53 04.03.2020
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© Виталий ТимкивВ лаборатории
В лаборатории
© Виталий Тимкив
В лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор провел уже более 100 тысяч исследований с помощью тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, в среднем в неделю проводится около 20 тысяч исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Всего более 100 тысяч исследований (количество исследований больше, чем количество людей, так как от одного человека можно провести несколько исследований). В среднем в неделю проводится около 20 тысяч исследований", - говорится в сообщении.
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В РФ есть две тест-системы для определения нового коронавируса, ими обеспечены все субъекты РФ, они есть во всех лабораториях Роспотребнадзора. Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщал, что срок получения результатов с помощью тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции составляет 2-4 часа, они позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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