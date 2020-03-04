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2020-03-04T10:47+0300
https://ria.ru/20200304/1568130831.html
Источник: в Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов
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РИА Новости

Источник: в Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов

10:47 04.03.2020
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© AP Photo / Najim RahimВоеннослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
© AP Photo / Najim Rahim
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз. Архивное фото
КАБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Более 20 служащих ВС Афганистана и полицейских были убиты в результате атак, которые совершили боевики радикального движения "Талибан" в северной афганской провинции Кундуз, сообщили РИА Новости местные источники.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал лидера талибов муллу Абдуллу Гани Барадара участвовать во внутриафганских переговорах. Также он "подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия".
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По информации источников, талибы напали на два КПП близ города Кундуз. В результате столкновений между афганскими военными и боевиками "Талибана" погибли 18 солдат и трое полицейских. Информации о погибших со стороны талибов нет. Источник добавил, что еще 10 военных талибы взяли в плен.
Большая часть столкновений произошла в районе автомагистралей между Кундузом и городом Имам-Сахиб на границе с Киргизией.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Вчера, 17:28
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Кундуз (провинция)АфганистанТалибанСШАВ мире
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