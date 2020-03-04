МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

"Повышение автоматизации, удобства и безопасности эксплуатации — это наши приоритетные цели при разработке перспективной техники. Новая интеллектуальная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на современных самолетах марки "МиГ", — сказал генеральный директор компании Илья Тарасенко, которого цитирует пресс-служба.

Также отмечается, что новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Кроме того, в системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения этой системы.

МиГ-35 оснащается новыми двигателями с повышенной тягой, имеет возможность дозаправки в полете и может использоваться как танкер. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и функциям.

Истребитель способен решать широкий спектр задач: перехватывать современные средства воздушного нападения, наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО в любых погодных условиях днем и ночью, проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, участвовать в командных заданиях и выступать воздушным пунктом управления авиационными группами.

Экипаж самолета — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная тяга — до 18 тысяч килограмм-сил, предельная скорость — 2 100 километров в час, максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G, максимальная дальность полета — три тысячи километров.