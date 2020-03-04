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Новое оружие России
2020-03-04T12:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568130563.html
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
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РИА Новости

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

10:44 04.03.2020 (обновлено: 12:34 04.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Повышение автоматизации, удобства и безопасности эксплуатации — это наши приоритетные цели при разработке перспективной техники. Новая интеллектуальная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на современных самолетах марки "МиГ", — сказал генеральный директор компании Илья Тарасенко, которого цитирует пресс-служба.

Также отмечается, что новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Кроме того, в системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения этой системы.
МиГ-35 оснащается новыми двигателями с повышенной тягой, имеет возможность дозаправки в полете и может использоваться как танкер. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и функциям.
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Истребитель способен решать широкий спектр задач: перехватывать современные средства воздушного нападения, наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО в любых погодных условиях днем и ночью, проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, участвовать в командных заданиях и выступать воздушным пунктом управления авиационными группами.
Экипаж самолета — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тысячи килограммов, максимальная тяга — до 18 тысяч килограмм-сил, предельная скорость — 2 100 километров в час, максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G, максимальная дальность полета — три тысячи километров.
На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-миллиметровая пушка.
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Новое оружие РоссииРоссияМиГ-35Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Безопасность
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