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Вынужденно севший в Казани самолет вылетел в Москву
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РИА Новости

Вынужденно севший в Казани самолет вылетел в Москву

10:40 04.03.2020 (обновлено: 10:41 04.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Челябинска в Москву и совершивший вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за сердечного приступа у пассажира, вылетел по маршруту, сообщил представитель аэропорта.
Ранее авиакомпания информировала, что рейс U6 609 Челябинск-Москва вынужденно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира – сердечного приступа. В аэропорту борт встретила скорая помощь, мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу. По данным минздрава Татарстана, мужчина в стабильном состоянии, госпитализирован в кардиологическое отделение.
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"В 9.55 самолёт продолжил движение по маршруту, вылетел в "Домодедово", - сказал собеседник агентства.
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МоскваЧелябинскКазаньПроисшествия
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