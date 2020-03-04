Вынужденно севший в Казани самолет вылетел в Москву

Ранее авиакомпания информировала, что рейс U6 609 Челябинск-Москва вынужденно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира – сердечного приступа. В аэропорту борт встретила скорая помощь, мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу. По данным минздрава Татарстана, мужчина в стабильном состоянии, госпитализирован в кардиологическое отделение.