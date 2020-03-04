Вынужденно севший в Казани самолет вылетел в Москву

КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Челябинска в Москву и совершивший вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за сердечного приступа у пассажира, вылетел по маршруту, сообщил представитель аэропорта.
Ранее авиакомпания информировала, что рейс U6 609 Челябинск-Москва вынужденно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира – сердечного приступа. В аэропорту борт встретила скорая помощь, мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу. По данным минздрава Татарстана, мужчина в стабильном состоянии, госпитализирован в кардиологическое отделение.
"В 9.55 самолёт продолжил движение по маршруту, вылетел в "Домодедово", - сказал собеседник агентства.