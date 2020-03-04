Сергей Аврамов: АТБ удалось вывести на прибыль после санации

Азиатско-Тихоокеанский банк ( АТБ ) может стать первым из санированных при участии ЦБ банков, который удастся передать частному инвестору. Владеющий 99,9% акций АТБ регулятор в апреле соберет заявки на их продажу. Чем АТБ может быть интересен инвесторам, кто уже интересуется банком, какие перспективы его продажи, а также как кредитной организации удалось выйти на прибыль, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления банка Сергей Аврамов. Беседовала Светлана Орлик.

- Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Расскажите о первых результатах работы команды год спустя после оздоровления. В частности, в январе Банк России указывал, что в АТБ достигнут стабильный рост основных показателей деятельности, а по результатам 2019 года ожидается получение прибыли. Какой размер прибыли и как удалось вывести банк из банкротства?

- Восстановлю основную хронологию событий: временная администрация зашла в банк 26 апреля 2018 года и работала ровно год до 25 апреля 2019 года. После этого в банке были сформированы постоянные органы управления. Наш акционер - Банк России – поставил задачу повысить результативность кредитной организации. Этот план был нами перевыполнен. Более того, мы достигли таких показателей, которых Азиатско-Тихоокеанский Банк ранее не достигал.

- Согласно отчётности на сайте банка за 2018 год, у АТБ был убыток в размере 1,2 миллиарда рублей. Какую чистую прибыль получил АТБ по итогам 2019 года по МСФО?

- Отчетность по МСФО пока в стадии составления, и здесь пока преждевременно называть цифры. Но мы твердо уверены в положительном финансовом результате за 2019 год. По российским стандартам мы ожидаем чистую прибыль на уровне 4,4 миллиарда рублей после отражения всех резервов и иных событий после отчетной даты. Насколько мы сейчас видим из независимых данных по банковской системе, мы обеспечиваем для акционера большую рентабельность капитала и активов, чем в среднем по банковскому сектору страны. И это при том, что по факту мы находимся под более строгим контролем, чем многие наши конкуренты.

- Какие задачи поставлены перед банком на 2020 год? Есть ли у банка стратегия, на какой период она рассчитана, какие цели?

- Добиться еще больших результатов. Поскольку банк работает успешно, поднята планка, условно, на 20% по сравнению с тем результатом, который мы имеем. Я сейчас говорю о чистой прибыли. Это сложная задача, поскольку в целом в банковском секторе снижается маржинальность, а также существует жесткая конкуренция. В том числе с госбанками, которые представлены на тех территориях, где мы работаем. Банк представлен в 19 регионах, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается стратегии, мы её разработали и получили одобрение Совета директоров.

- Расскажите подробнее о стратегии? Какие показатели заложены, на что планируется сделать основной упор в работе банка?

Она рассчитана на ближайшие три года, включает детальное описание целей, инструментов и мероприятий по их достижению. Как я уже сказал, каждый год обеспечивать рост операционной прибыли не менее чем на 20%. Задача амбициозная, будем выполнять.

Важнейшим направлением развития банка станет "цифровизация". Мы стремимся к тому, чтобы большую часть продуктов и услуг клиент, независимо от того, физическое это или юридическое лицо, мог получить без обращения в офис банка. Вместе с тем, мы не отказываемся от живого общения с клиентом и будем поддерживать нашу "физическую" сеть. Уже в этом году будет развернута сеть центров ипотечного кредитования. Ипотека вообще будет важным вектором развития розничного бизнеса банка, она позволяет привлечь в банк хорошего платежеспособного клиента и в дальнейшем предложить ему весь спектр продуктов. Другой важный вектор – кампусные и социальные проекты, которые мы уже начинаем реализовывать. В корпоративном бизнесе мы будем развивать наши отраслевые клиентские компетенции, в частности, обслуживание и кредитование отраслей рыбной и лесной промышленности, золотодобычи. Новый толчок получит и развитие блока финансовых рынков, который помимо внутрибанковских функций управления ликвидностью будет предлагать клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов – ИИС, доверительное управление, персональные консультации, размещение облигаций и прочее.

- Банк России в апреле соберет заявки на приобретение акций Азиатско-Тихоокеанского Банка, при этом способ реализации пока не определен. Это уже вторая попытка продать АТБ, в прошлом году аукцион не состоялся. На ваш взгляд, что больше подходит для продажи банка: торги в форме аукциона или конкурса, либо реализация одному лицу без торгов?

- Сейчас наше законодательство дает больше гибкости в выборе способа. Если в прошлом году, о котором вы напомнили, была только одна форма - это открытый аукцион, то сейчас это может быть как аукцион, так и тендер. В нем могут принимать участие как несколько претендентов, так и один. А вот что это будет: открытый аукцион или тендер, и сколько будет участников, сейчас сложно сказать. Это будет зависеть от намерений инвесторов и решения акционера. Мы ждем заявок, которые будут поданы с 1 по 15 апреля.

- Кого хотели бы видеть инвестором? Что можете ему предложить?

- Инвестору мы можем предложить те достижения, которые уже есть в банке. Кроме прибыли, о которой мы сказали, мы увеличили клиентскую базу – сейчас она составляет 365 тысяч активных клиентов только в розничном секторе. Это значительно превышает показатель даже до санации. Наша стратегия предполагает еще большее увеличение клиентской базы. На нас работает наша широкая региональная сеть, я бы даже сказал, наше в какой-то мере эксклюзивное положение в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы готовы предложить свою слаженную команду и опытный, профессиональный менеджмент. Это те факторы, которые делают банк успешным.

И конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это был инвестор, который заботился бы о банке. У нас замечательный коллектив. Я в этом убедился, еще когда был представителем временной администрации банка, а потом и ее руководителем. После решения о санации в банке остался здоровый костяк. А те, кто пришел в банк после оздоровления, еще более повысили его компетентность. Мне бы хотелось, чтобы наш новый инвестор сохранил и преумножил достигнутое. Ну и мы, в свою очередь, будем работать над дальнейшим развитием бизнеса и структуры банка. Мы очень хотели бы, чтобы инвестор приобрёл АТБ с целью его дальнейшего совершенствования.

- В прошлом году один из претендентов на АТБ - Совкомбанк - заявил, что банк не стал участвовать в аукционе из-за того, что нижняя цена торгов была слишком высокой – 6 миллиардов рублей. Вам известно, какие могут быть возможные ценовые параметры продажи банка на этот раз?

- Обычно продают за определенную часть от капитала, сейчас сложно продать в России банк за капитал. Другое дело, что капитал АТБ увеличился. На начальном этапе санации он был равен нулю, в сентябре 2018 года Банк России докапитализировал АТБ на 9 миллиардов рублей. А по состоянию на 1 февраля 2020 года, собственный капитал банка превысил 13 миллиардов рублей. То есть благодаря эффективной работе банка его капитал за последние полтора года прирос на 4 миллиарда – больше чем на треть.

Но какую цену определит Банк России, мы не знаем, это будет зависеть от различных факторов.

- В прошлом году, кроме Совкомбанка, интерес к АТБ проявлял МКБ, а также инвесторы из Китая. Кому, по вашему мнению, может быть интересен АТБ в этот раз? Есть ли претенденты, о ком вам известно? Кто может подать заявки на приобретение банка?

- Полагаю, что банк может быть интересен как российским, так и зарубежным инвесторам. Обсуждения и с российскими, и с зарубежными инвесторами ведутся еще с прошлого года. Сейчас есть претенденты, которые уже проводят дью-дилидженс в банке. Это и российские, и зарубежные серьезные инвесторы с опытом работы в финансовом секторе. Может быть, претендентов будет еще больше.

- На ваш взгляд, какова вероятность продажи АТБ в этом году?

- Трудно сказать. Вы знаете, когда мы стояли перед продажей в марте прошлого года, тоже ходили разные слухи, спекуляции, даже заключались пари. Все будет зависеть от намерений инвесторов, и, естественно, от их видения степени привлекательности нашего банка. Как я уже отмечал, объективно банк сейчас гораздо лучше по своим экономическим показателям, чем был на момент продажи в марте прошлого года.

- Банк России планирует разрешить санируемым при его участии банкам заниматься оздоровлением других игроков по схеме с АСВ. Как вы оцениваете эту инициативу? Насколько она может быть эффективна?

- Кто из санируемых через УК ФКБС банков может стать санатором, будет решать регулятор. Сейчас есть только несколько банков из тех, кто реально работают на рынке, которые были санированы Банком России через УК ФКБС. То есть формально они получат право быть санаторами, если такое изменение в регулировании будет принято. Но кому из них может быть доверена санация других банков - вопрос всецело к регулятору.

- Азиатско-Тихоокеанский банк входит в число немногих банков, которые работают по программе льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке. Расскажите о предварительных результатах. На какую сумму банк рассчитывает выдать ипотечных кредитов?

- По программе "Дальневосточной ипотеки" мы начали работать с конца декабря, опередив ряд конкурентов. И у нас огромная квота по этой программе – 54 миллиарда рублей. Получается, что мы третьи после Сбербанка (рассчитывает выдать кредитов по этой программе на 200 миллиардов рублей – ред.) и ВТБ (100 миллиардов – ред.). Если мы выберем эту квоту или хотя бы ее большую часть, это будет нашим реальным достижением.

Конечно, мы бы хотели выбрать всю сумму, но здесь вижу сложности, потому что наши достойные конкуренты ставят перед собой аналогичные задачи.

- АТБ широко представлен на Дальнем Востоке. Какие еще есть амбиции у кредитной организации в этих регионах?

- Мы не претендуем на всероссийский охват, но сохранить и укрепить позиции, как одного из лидеров в восточных регионах страны, мы постараемся. И для этого есть все основания – очень широкий охват сетью отделений, многолетний опыт и детальное понимание специфики работы в этих регионах. При этом мы остаемся "домашним" банком для клиентов, сохраняем индивидуальный подход и принцип оперативности работы по проектам.