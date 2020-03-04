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2020-03-04T10:36+0300
https://ria.ru/20200304/1568130077.html
Непал пригласил российских военных совместно покорить Эверест
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РИА Новости

Непал пригласил российских военных совместно покорить Эверест

10:36 04.03.2020
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© AP Photo / Niranjan ShresthaЭверест
Эверест
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Эверест. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Непала направило в российское военное ведомство приглашение подняться в этом году на высочайшую вершину Земли - гору Эверест - в составе международной команды с участием также Китая, Индии и США, ждет ответа от российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
"Министерство обороны Непала направило в министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест. Я думаю, они согласятся. Это может произойти уже в мае. С конца апреля до конца мая – благоприятное время для восхождения на Эверест. Другие месяцы года не так комфортны", - сказал Гхимире.
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"Мы сейчас ждем ответа от российской армии на приглашение, которое отправили месяц назад. Наше приглашение символизирует дружбу", - отметил посол.
По словам дипломата, министерство обороны Непала направило приглашения для покорения Эвереста нескольким странам. "Мы пригласили также военных Индии, Китая, США. Это будет международное восхождение. Причем бесплатное. Наша армия возьмет все расходы на себя", - добавил он, уточнив, что восхождение одной команды численностью 20-25 человек стоит более 50 тысяч долларов.
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Гхимире рассказал, что восхождение на Эверест занимает в среднем месяц. "Это очень непросто. Две недели нужно идти пешком, бежать там возможности нет. Медленно-медленно подниматься вверх. 200, 300 или 500 метров в день, затем отдых. При этом в случае сильного ветра идти невозможно, нужно ждать, когда он закончится", - отметил посол.
По мнению непальского посла, большая часть приглашенных согласится. "Если российские военные поднимутся на Эверест и скажут: "Смотрите, как прекрасен Непал", это будет великолепно. Это вдохновит других людей", - заявил он.
Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря.
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РоссияГималаиДжомолунгмаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НепалВ мире
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