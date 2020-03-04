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Биография Дениса Шмыгаля
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РИА Новости

Биография Дениса Шмыгаля

21:12 04.03.2020
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CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageВице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
Вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Анатольевич Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове (Украина).
В 1997 году окончил Государственный университет (ныне Национальный университет) "Львовская политехника", инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003).
В 1994-1995 годах работал менеджером в ООО "О'Кей".
С 1995 по 2003 год работал бухгалтером в АК "Электробанк", в ОАО "Львовский автобусный завод", ведущим бухгалтером в ЗАО "З-Торговый дом", главным бухгалтером, директором по финансам в ООО "ЛА ДИС".
С ноября 2003 по август 2005 года – начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".
С сентября 2005 по июнь 2006 года – заместитель генерального директора ООО "ЛА ДИС".
С июня 2006 по август 2008 года – директор по экономике ООО "Инвестиционная компания "Комфорт-Инвест".
С сентября 2008 по сентябрь 2009 года – генеральный директор ООО "Росанинвест".
С сентября по октябрь 2009 года занимал должность помощника председателя отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Львовской областной государственной администрации (ОГА).
В октябре 2009 года возглавил главное управление экономики Львовской ОГА (с ноября 2010 года – главное управление экономики и инвестиций).
С августа по декабрь 2011 года был председателем правления общественной организации "Институт регионального развития".
В 2012 году – начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
В 2013 году возглавлял департамент экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
В апреле 2014 года был помощником-консультантом народного депутата Украины.
С мая по декабрь 2014 года – заместитель начальника главного управления Министерства доходов Львовской области.
В 2015-2016 годах – советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".
В январе 2017 года занял должность заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
С января 2018 года – директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
1 августа 2019 года Шмыгаль возглавил Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.
4 февраля 2020 года Денис Шмыгаль был назначен вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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