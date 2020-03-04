Биография Дениса Шмыгаля

В 1997 году окончил Государственный университет (ныне Национальный университет) "Львовская политехника", инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003).

В 1994-1995 годах работал менеджером в ООО "О'Кей".

С 1995 по 2003 год работал бухгалтером в АК "Электробанк", в ОАО "Львовский автобусный завод", ведущим бухгалтером в ЗАО "З-Торговый дом", главным бухгалтером, директором по финансам в ООО "ЛА ДИС".

С ноября 2003 по август 2005 года – начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".

С сентября 2005 по июнь 2006 года – заместитель генерального директора ООО "ЛА ДИС".

С июня 2006 по август 2008 года – директор по экономике ООО "Инвестиционная компания "Комфорт-Инвест".

С сентября 2008 по сентябрь 2009 года – генеральный директор ООО "Росанинвест".

С сентября по октябрь 2009 года занимал должность помощника председателя отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Львовской областной государственной администрации (ОГА).

В октябре 2009 года возглавил главное управление экономики Львовской ОГА (с ноября 2010 года – главное управление экономики и инвестиций).

С августа по декабрь 2011 года был председателем правления общественной организации "Институт регионального развития".

В 2012 году – начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.

В 2013 году возглавлял департамент экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.

В апреле 2014 года был помощником-консультантом народного депутата Украины.

С мая по декабрь 2014 года – заместитель начальника главного управления Министерства доходов Львовской области.

В 2015-2016 годах – советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

В январе 2017 года занял должность заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

С января 2018 года – директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго"

1 августа 2019 года Шмыгаль возглавил Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

4 февраля 2020 года Денис Шмыгаль был назначен вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий.