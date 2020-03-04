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В Минпромторге объяснили запрет на экспорт ряда медицинский изделий
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РИА Новости

В Минпромторге объяснили запрет на экспорт ряда медицинский изделий

10:46 04.03.2020 (обновлено: 12:12 04.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запрет на вывоз из России ряда медицинский изделий, включая маски, вводится в целях защиты интересов российских граждан, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Правительство РФ запретило до 1 июня экспорт из России ряда медицинских изделий. Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.
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Минпромторг в своем сообщении отмечает, что ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. Министерство также напоминает, что для вируса характерны симптомы ОРВИ, переходящие в значительном количестве случаев в тяжелую пневмонию.
"В этих условиях правительство РФ продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты", - подчеркивает Минпромторг.
"Прежде всего необходимо предотвратить так называемый "искусственный дефицит" некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж. В перечне продукции со временным ограничением на вывоз из страны - защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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