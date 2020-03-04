В Минпромторге объяснили запрет на экспорт ряда медицинский изделий

Правительство РФ запретило до 1 июня экспорт из России ряда медицинских изделий. Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.

"В этих условиях правительство РФ продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты", - подчеркивает Минпромторг.

"Прежде всего необходимо предотвратить так называемый "искусственный дефицит" некоторых медицинских изделий - масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж. В перечне продукции со временным ограничением на вывоз из страны - защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.