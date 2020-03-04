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Путин назвал укрепление здоровья россиян общенациональной целью
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РИА Новости

Путин назвал укрепление здоровья россиян общенациональной целью

10:28 04.03.2020 (обновлено: 11:50 04.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин отметил важность работы по улучшению здоровья россиян.
"Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства — безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель", — отметил президент, приветствуя участников форума "Здоровье женщин – благополучие нации". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что вклад в решение этих первоочередных задач вносят женщины, которые работают "в образовании и системе здравоохранения, в социальной сфере и органах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях", участвуют в реализации проектов, которые направлены на продвижение ценностей многодетной семьи и здорового образа жизни.
Форум проходит в рамках реализации проекта "Женщины за устойчивое промышленное развитие".
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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Очередные сказки старика.
4 марта, 10:43
КМКостя Магомедов
2200016
Это после всего того что сделал с медициной ?
4 марта, 10:54
vovik4488
2400002
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