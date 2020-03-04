Путин назвал укрепление здоровья россиян общенациональной целью

"Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства — безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель", — отметил президент, приветствуя участников форума "Здоровье женщин – благополучие нации". Соответствующая телеграммаКремля.

Путин подчеркнул, что вклад в решение этих первоочередных задач вносят женщины, которые работают "в образовании и системе здравоохранения, в социальной сфере и органах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях", участвуют в реализации проектов, которые направлены на продвижение ценностей многодетной семьи и здорового образа жизни.