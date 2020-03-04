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2020-03-04T10:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568129631.html
Мурманчанка отсудила компенсацию у бывшего мужа за скрытую камеру
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РИА Новости

Мурманчанка отсудила компенсацию у бывшего мужа за скрытую камеру

10:24 04.03.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Установка скрытой камеры в квартире бывшей жены обойдется жителю Мурманска в 26 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Мурманской области.
Женщина подала на него в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также расходы на представителя в размере 15 тысяч рублей. Истица сообщила, что экс-супруг, воспользовавшись имеющимся у него экземпляром ключей от ее квартиры, а также тем, что ее не было дома, установил в квартире камеру видеонаблюдения, замаскировав ее под предметы домашнего обихода, после чего через смартфон контролировал ведение записи.
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"Таким образом, ее бывший возлюбленный незаконно собирал сведения, которые составляют её личную и семейную тайну, без её согласия. Своими действиями ответчик нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы истца", - пояснили в суде.
Вина ответчика была установлена вступившими в законную силу постановлениями мирового судьи, уголовные дела в отношении обвиняемого были прекращены из-за того, что мужчине назначили судебный штраф.
"Также истец заявила, что в квартире она проживает совместно с несовершеннолетними детьми, в связи с чем в результате деяний ответчика она постоянно переживала за свою жизнь и жизнь детей, испытала чувство страха повторения данных действий, испытывала сильные душевные страдания и, как следствие, головные боли, вынуждена была скитаться по чужим квартирам, испытывала дискомфорт", - добавили в пресс-службе.
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В судебном заседании бывший муж с исковыми требованиями не согласился. Его представитель обратила внимание, что ответчик принес истцу извинения, которые та приняла, а также возместил моральный вред в размере 13 тысяч рублей.
"Выслушав стороны и их представителей, исследовав материалы уголовных дел, суд решил исковые требования удовлетворить частично - взыскать с ответчика компенсацию морального вреда… в размере 5 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 8 тысяч рублей, а всего 13 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба.
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