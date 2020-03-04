Мурманчанка отсудила компенсацию у бывшего мужа за скрытую камеру

Женщина подала на него в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также расходы на представителя в размере 15 тысяч рублей. Истица сообщила, что экс-супруг, воспользовавшись имеющимся у него экземпляром ключей от ее квартиры, а также тем, что ее не было дома, установил в квартире камеру видеонаблюдения, замаскировав ее под предметы домашнего обихода, после чего через смартфон контролировал ведение записи.