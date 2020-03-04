Названа возможная причина отравления пяти человек газом в Подмосковье

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причиной отравления бытовым газом троих детей и двух взрослых в жилом доме в городском округе Пушкино Московской области, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об отравлении пяти человек, среди которых трое детей, бытовым газом в городском округе Пушкино. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу города.
"Предварительная причина отравления - неисправность газового оборудования в квартире на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.
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