"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает " Коммерсант ".

Суд подтвердил египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, однако отказался рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. При этом "власти упорно не признают терактом" катастрофу, называя ее аварией, пишет "Ъ".

Ранее газета сообщала, что 30 семей погибших в катастрофе россиян потребовали через суд компенсации по три миллиона долларов за каждого от "Когалымавиа" и "Ингосстраха". Вторую серию исков подали к Шерифу Исмаилу , который на тот момент занимал должность премьер-министра Египта , а также к главам главам МВД, министерств финансов и авиации. Они, как считают истцы, допустили пронос террористами бомбы на рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в результате "халатности или оплошности". Чиновники, по их мнению, должны выплатить совместно три миллиона долларов родным каждого погибшего.

Несмотря на то, что суд Египта признал "незаконное вмешательство" в полет "третьих лиц", он, как пишет "Коммерсант", "не связал прогремевший 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлета взрыв и гибель 224 человек с действиями чиновников".

Суд Северного Каира хоть и подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков, но рассматривать их не стал. Родные погибших попытались обжаловать решения, объединив свои заявления с жалобами на отказ привлечь чиновников к ответу. Апелляционная инстанция, как пишет газета, отдала недавно все материалы на рассмотрение коллегии из трех судей. Иск к бывшему премьеру и его коллегам вновь отклонили.

Отмечается, что представители правительства, по всей видимости, опасались, что иск будет принят к рассмотрению, и просили, чтобы его рассмотрение отложили. Они объяснили, что расследование генпрокураторой Египта катастрофы с лайнером А321 еще не завершено.

Египте. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом