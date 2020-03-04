"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает "Коммерсант".
Суд подтвердил египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, однако отказался рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. При этом "власти упорно не признают терактом" катастрофу, называя ее аварией, пишет "Ъ".
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Ранее газета сообщала, что 30 семей погибших в катастрофе россиян потребовали через суд компенсации по три миллиона долларов за каждого от "Когалымавиа" и "Ингосстраха". Вторую серию исков подали к Шерифу Исмаилу, который на тот момент занимал должность премьер-министра Египта, а также к главам главам МВД, министерств финансов и авиации. Они, как считают истцы, допустили пронос террористами бомбы на рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в результате "халатности или оплошности". Чиновники, по их мнению, должны выплатить совместно три миллиона долларов родным каждого погибшего.
Несмотря на то, что суд Египта признал "незаконное вмешательство" в полет "третьих лиц", он, как пишет "Коммерсант", "не связал прогремевший 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлета взрыв и гибель 224 человек с действиями чиновников".
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Суд Северного Каира хоть и подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков, но рассматривать их не стал. Родные погибших попытались обжаловать решения, объединив свои заявления с жалобами на отказ привлечь чиновников к ответу. Апелляционная инстанция, как пишет газета, отдала недавно все материалы на рассмотрение коллегии из трех судей. Иск к бывшему премьеру и его коллегам вновь отклонили.
Отмечается, что представители правительства, по всей видимости, опасались, что иск будет принят к рассмотрению, и просили, чтобы его рассмотрение отложили. Они объяснили, что расследование генпрокураторой Египта катастрофы с лайнером А321 еще не завершено.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
31 октября 2015, 17:54Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.