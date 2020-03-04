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https://ria.ru/20200304/1568129496.html
"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
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РИА Новости

"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

11:04 04.03.2020 (обновлено: 12:14 04.03.2020)
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает "Коммерсант".
Суд подтвердил египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, однако отказался рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. При этом "власти упорно не признают терактом" катастрофу, называя ее аварией, пишет "Ъ".
Глава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа, который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
8 ноября 2019, 14:38
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Ранее газета сообщала, что 30 семей погибших в катастрофе россиян потребовали через суд компенсации по три миллиона долларов за каждого от "Когалымавиа" и "Ингосстраха". Вторую серию исков подали к Шерифу Исмаилу, который на тот момент занимал должность премьер-министра Египта, а также к главам главам МВД, министерств финансов и авиации. Они, как считают истцы, допустили пронос террористами бомбы на рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в результате "халатности или оплошности". Чиновники, по их мнению, должны выплатить совместно три миллиона долларов родным каждого погибшего.
Несмотря на то, что суд Египта признал "незаконное вмешательство" в полет "третьих лиц", он, как пишет "Коммерсант", "не связал прогремевший 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлета взрыв и гибель 224 человек с действиями чиновников".
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Суд Северного Каира хоть и подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков, но рассматривать их не стал. Родные погибших попытались обжаловать решения, объединив свои заявления с жалобами на отказ привлечь чиновников к ответу. Апелляционная инстанция, как пишет газета, отдала недавно все материалы на рассмотрение коллегии из трех судей. Иск к бывшему премьеру и его коллегам вновь отклонили.
Отмечается, что представители правительства, по всей видимости, опасались, что иск будет принят к рассмотрению, и просили, чтобы его рассмотрение отложили. Они объяснили, что расследование генпрокураторой Египта катастрофы с лайнером А321 еще не завершено.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
Крушение российского самолета в Египте
31 октября 2015, 17:54
Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
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Шериф ИсмаилСинайский полуостровШарм-эш-ШейхКоммерсантъИнгосстрахКогалымавиаКаир (город)РоссияКрушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеAirbus A321ЕгипетВ мире
Популярные комментарии
Ха губу раскатали по 3 млн долларов. Максимум как в России получат по 500тыс рублей. ведь россияне дорого не стоят.Ну серьёзно вы видели когда нибудь чтобы за россиян такие деньги кто-то давал?
4 марта, 11:11
КМКостя Магомедов
11212316
С кого Египет берет пример, говоря "их там нет"?
4 марта, 11:21
николай агнин
210018
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