СК проверяет информацию о покусанных крысами детях в Тульской области

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ о том, что в Тульской области дети попали в больницу после того, как их дома покусали крысы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают", - говорится в сообщении.
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Дом, по данным следствия, находится в аварийном состоянии.
Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что в настоящее время дети выписаны из больницы, и здоровью их ничего не угрожает.