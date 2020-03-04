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2020-03-04T10:18+0300
https://ria.ru/20200304/1568129427.html
СК проверяет информацию о покусанных крысами детях в Тульской области
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РИА Новости

СК проверяет информацию о покусанных крысами детях в Тульской области

10:18 04.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ о том, что в Тульской области дети попали в больницу после того, как их дома покусали крысы, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают", - говорится в сообщении.
Крыса
9 января, 21:11
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Дом, по данным следствия, находится в аварийном состоянии.
Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что в настоящее время дети выписаны из больницы, и здоровью их ничего не угрожает.
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