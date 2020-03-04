В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Первый случай Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше , сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве

"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.

Шумовский уточнил, что пациент, который находится в Зеленой Гуже, "чувствует себя хорошо", но у него кашель, высокая температура.

Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.

Министр отметил, что Польша давно ввела план действия на случай обнаружения коронавируса и соответствующие службы действуют по плану.