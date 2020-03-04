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В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

10:16 04.03.2020 (обновлено: 11:48 04.03.2020)
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве
"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
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Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.
Шумовский уточнил, что пациент, который находится в Зеленой Гуже, "чувствует себя хорошо", но у него кашель, высокая температура.
Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.
Министр отметил, что Польша давно ввела план действия на случай обнаружения коронавируса и соответствующие службы действуют по плану.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, в том числе в Сенегале. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Лукаш ШумовскийРаспространение нового коронавирусаПольшаКитайВ мире
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