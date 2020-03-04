Коронавирус волнует жителей Солсбери больше, чем история со Скрипалями

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за случайного отравления тем же веществом, что и у Скрипалей. По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.

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Прокуратура Британии в сентябре 2018 года предъявила двум гражданам России Александру Петрову Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности, главным образом, Солсберийский собор.

Коронавирус – не отравляющее вещество

"Я бы сказала, что сейчас туристов гораздо больше, чем было еще год назад. Помогает то, что сейчас 2020-й год, год 800-летия собора, сейчас тут много разных событий, надеюсь, это привлекает туристов. Зимой всегда поспокойней, но на каникулах у нас было немало туристов и из Америки, и из Австралии", - рассказала корреспонденту РИА Новости сотрудница информационного центра Солсбери Ванесса.

"Не могу сказать, что люди продолжают интересоваться теми событиями. Сразу после них – да, люди приходили, спрашивали, где что. Хотя, если честно, сегодня к нам заходил человек, спрашивал, где скамейка, на которой нашли Скрипалей, но вообще это нетипично!" - добавила ее коллега Викки.

По словам сотрудниц центра, жизнь в городе в целом вернулась в нормальную колею, и это связано, по их мнению, с двумя факторами.

"Да, жизнь вернулась в нормальную колею. И это хорошо, потому что люди в городе волновались. Но со временем, мне кажется, они осознали, что нападение было именно на Скрипаля, а не на них, и успокоились. Плюс к нам приезжала премьер-министр (Тереза Мэй – Прим. ред.), правительство и местные власти вложили деньги в поддержку туризма, например, парковки в центре были бесплатными", - отметила Ванесса.

"Но сейчас они снова платные! К сожалению", - рассмеялась ее коллега.

Однако не все так безоблачно, признали они: на смену одной напасти пришла другая, коронавирус.

"Да, определенная нервозность есть, антибактериальные гели тут, наверное, уже не купить! Можете воспользоваться нашим", - Викки протянула корреспонденту РИА Новости огромный флакон с гелем.

Она была права: ни в одной из четырех центральных аптек геля не оказалось. Весь он распродан и в недешевом магазине косметики Body Shop.

Интересно, что ничего подобного два года назад не было: от вещества, которым якобы отравили Скрипалей, жители Солсбери защититься не пытались.

"Люди жили обычной жизнью, мне кажется, туристы волновались больше", - отмечает Викки.

Справедливости ради стоит сказать, что и по поводу коронавируса жители Солсбери волнуются умеренно: ни одного человека в маске корреспонденту РИА Новости на улице не попалось.

Никаких следов

Год назад единственным местом, напоминающем о событии 4 марта 2018 года, был дом Скрипаля на неприметной улице Christie Miller Road, расположенной минутах в 20 пешком от центра города. Согласно утверждениям британских властей, дверная ручка дома была намазана отравляющим веществом.

Тогда небольшое здание было практически полностью закрыто белой тканью, а рядом с ним дежурили два полицейских фургона.

Теперь ничего этого нет и в помине: никакой полиции, никакой белой ткани, просто ничем не примечательный дом, окна которого наглухо закрыты изнутри.

"Полиция уехала где-то полгода назад. В доме точно никто не живет, никакой полиции или охраны я не видела. Не думаю, что его продали, но со временем его кто-то купит, я уверена", - сказала РИА Новости пожилая дама Хелен, живущая на Christie Miller Road.

"Жизнь почти вернулась в свою колею. Почти – потому что туристов все же меньше, чем раньше… Нет, к нам сюда, в этот район, больше никто не приходит, ничего не спрашивает, журналистов тоже нет, и я этому рада", - улыбаясь, сказала она, и поспешила по своим делам.

Другая местная жительница, гулявшая с двумя белыми собачками, нехотя подтвердила РИА Новости, что в доме Скрипаля никто не живет, и что в районе все спокойно.