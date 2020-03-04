Силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 26 нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.