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Силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:08 04.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 26 нарушениях режима тишины.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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