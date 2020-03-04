"Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2"

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2" , заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода. <...> Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США. — Прим. ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", — цитирует его агентство "Укринформ".

По словам Коболева, американская санкционная политика по строительству газопровода стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", — добавил он.

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры —британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.

Как отмечал Владимир Путин , Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.