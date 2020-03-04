"Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2"

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода. <...> Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США. — Прим. ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", — цитирует его агентство "Укринформ".
По словам Коболева, американская санкционная политика по строительству газопровода стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.
"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", — добавил он.
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"Северный поток — 2"
Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры —британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
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Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Во вторник принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", направилось со Шри-Ланки в египетский порт Суэц.
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