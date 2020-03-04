Эксперт оценил идею оснащать авто системами оповещения о нарушении ПДД

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Системы оповещения о нарушении ПДД, внедряемые в автомобили, позволят повысить концентрацию водителей и снизить аварийность на дорогах на 15-20%, заявил РИА Новости официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Газета " Известия " ранее в среду со ссылкой на проект Росстандарта сообщила, что в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении правил дорожного движения.

"Перспективная установка, которая позволит предотвращать ДТП, повысит внимание и концентрацию водителей. Ее технология может стать качественным источником данных для платформы "Автодата", - прокомментировал Федосеев.

"В целом ее внедрение позволит снизить аварийность на 15-20%", - полагает собеседник агентства.

По данным газеты, ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года.