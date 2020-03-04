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Эксперт оценил идею оснащать авто системами оповещения о нарушении ПДД
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РИА Новости

Эксперт оценил идею оснащать авто системами оповещения о нарушении ПДД

09:58 04.03.2020
1613
© Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля
© Pixabay / SplitShire
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Системы оповещения о нарушении ПДД, внедряемые в автомобили, позволят повысить концентрацию водителей и снизить аварийность на дорогах на 15-20%, заявил РИА Новости официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Газета "Известия" ранее в среду со ссылкой на проект Росстандарта сообщила, что в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении правил дорожного движения.
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"Перспективная установка, которая позволит предотвращать ДТП, повысит внимание и концентрацию водителей. Ее технология может стать качественным источником данных для платформы "Автодата", - прокомментировал Федосеев.
"В целом ее внедрение позволит снизить аварийность на 15-20%", - полагает собеседник агентства.
По данным газеты, ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года.
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РоссияАвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Технологии
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