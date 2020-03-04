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2020-03-04T09:57+0300
https://ria.ru/20200304/1568128548.html
Южная Корея выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

09:57 04.03.2020
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© REUTERS / Kim Hong-Ji Южная Корея
Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея выделит дополнительно 11,7 триллиона вон (примерно 9,8 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщило министерства экономики и финансов РК.
"Дополнительные бюджетные средства будут потрачены на борьбу с болезнями, а также на оказание помощи пострадавшим предприятиям и местным экономикам", - говорится в сообщении министерства.
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По данным министерства, предложенный парламенту план бюджета включает 8,5 триллиона вон на бюджетные расходы и 3,2 триллиона вон для покрытия ожидаемого дефицита доходов. Из общей суммы 10,3 триллиона вон будут профинансированы за счет выпуска долговых обязательств, а 1,4 триллиона вон покроют за счет избыточных средств – профицита центрального Банка Кореи и фондов социального обеспечения.
План бюджета был принят на совещании кабинета министров и передан в парламент на рассмотрение, который его одобрил. Это самый крупный в истории Южной Кореи бюджет, выделенный на борьбу с инфекционным заболеванием.
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Особая поддержка будет оказана провинции Кёнсан-Пукто и городу Тэгу, где зафиксирована большая часть всех зараженных в стране. Шесть миллиардов вон будет выделено на борьбу с распространением и лечение вируса, 1,4 триллиона – на поддержку местного малого и среднего бизнеса, 101 миллион вон используют для поддержки местной экономики в целом, включая расширение онлайн торговли и содействие традиционным рынкам.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗЮжная КореяКитайВ мире
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