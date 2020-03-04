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2020-03-04T09:52+0300
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Путин поздравил коллектив национального музея Марий Эл с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил коллектив национального музея Марий Эл с юбилеем

09:52 04.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем коллектив национального музея республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева, отметив, что в нём собраны богатейшие коллекции археологических и этнографических находок, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Национальный музей республики Марий Эл был создан в 1920 году. Его назвали в часть одного из основателей музея, директора, краеведа и ученого-этнографа Тимофея Евсеева.
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"За минувшие годы, благодаря подвижничеству и энтузиазму многих поколений сотрудников, в музее собраны богатейшие коллекции археологических и этнографических находок, произведений декоративно-прикладного искусства, рассказывающие об истории, самобытной культуре и традициях проживающих в Республике народов", - говорится в сообщении.
Президент отметил важность того, что нынешний коллектив музея бережет наследие предшественников, успешно реализует исследовательские, просветительские и образовательные проекты, взаимодействует с коллегами заграницей.
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КультураРеспублика Марий ЭлВладимир ПутинОбщество
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