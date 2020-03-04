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В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах
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РИА Новости

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

09:54 04.03.2020 (обновлено: 09:55 04.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев одобрил идею ограничить продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.

"Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов", — рассказал он RT.

По его словам, государству надо подойти к этому вопросу максимально ответственно, как это сделано во многих развитых странах. Время продажи алкоголя должно быть ограничено не только для магазинов или "пивнушек", но и для ресторанов, находящихся в жилом секторе, подчеркнул Хамзаев.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Документ, в первую очередь, направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими заведениями на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Жители домов, в которых есть подобные заведения, часто жалуются на шум посетителей.
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РоссияТрезвая РоссияСултан ХамзаевОбщественная палата РФОбщество
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