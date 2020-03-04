В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты России, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев одобрил идею ограничить продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.
"Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов", — рассказал он RT.
По его словам, государству надо подойти к этому вопросу максимально ответственно, как это сделано во многих развитых странах. Время продажи алкоголя должно быть ограничено не только для магазинов или "пивнушек", но и для ресторанов, находящихся в жилом секторе, подчеркнул Хамзаев.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Документ, в первую очередь, направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими заведениями на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Жители домов, в которых есть подобные заведения, часто жалуются на шум посетителей.