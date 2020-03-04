В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

"Я считаю, что такого рода законодательные изменения жизненно необходимы сегодня. Бизнес должен быть ответственным и безопасным для наших домов", — рассказал он RT .

По его словам, государству надо подойти к этому вопросу максимально ответственно, как это сделано во многих развитых странах. Время продажи алкоголя должно быть ограничено не только для магазинов или "пивнушек", но и для ресторанов, находящихся в жилом секторе, подчеркнул Хамзаев.