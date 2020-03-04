Цукерберг рассказал, как Facebook регулирует информацию о коронавирусе

"Мы работаем с минздравами стран и такими организациями, как ВОЗ, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) и ЮНИСЕФ, чтобы они могли получить своевременную и точную информацию о коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ (возможность размещения) такого количества бесплатных рекламных объявлений, сколько им нужно для реагирования на коронавирус, и также предоставляем другую поддержку... Вместе с тем, мы предоставим поддержку и миллионы дополнительных купонов на рекламу другим организациям и будем тесно сотрудничать с мировыми экспертами в области здравоохранения", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.