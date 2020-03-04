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Жителям Таиланда предложили самим сделать дома марлевые маски
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РИА Новости

Жителям Таиланда предложили самим сделать дома марлевые маски

09:46 04.03.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunСотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда призывает население произвести более 200 миллионов медицинских масок из марли и другой материи в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
"Масок, произведенных промышленным способом, в стране не хватает, и мы должны это признать. Сейчас нам нужно сохранить максимальное количество профессиональных медицинских, и особенно хирургических масок для медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах. Думаю, никто не будет спорить со мной о том, что именно медицинский персонал подвергается наибольшей опасности заражения", - заявил в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке заместитель генерального директора департамента общественного здоровья и санитарии минздрава Банча Кхакхонг.
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"В обычных условиях здоровый человек и даже заболевший простудным заболеванием человек может обойтись самодельной маской из марли или другой материи. Мы призываем население произвести в домашних условиях или в волонтерских группах по три маски на каждого человека. Если нам это удастся, мы получим 201 миллион масок", - пояснил он.
Кхакхонг сообщил журналистам, что министерство здравоохранения уже выпустило учебный фильм о том, как сделать медицинские маски в домашних условиях, и этот фильм будет в течение ближайших дней передан всем телеканалам страны и размещен в социальных сетях.
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Замглавы департамента общественного здоровья и санитарии порекомендовал населению избавляться от использованных масок, поместив их в пластиковый пакет перед тем, как выбрасывать в мусорный ящик.
"Это может помочь уберечь от инфекции работников муниципальных служб уборки мусора", - сказал он.
По последним данным, в Таиланде коронавирусом заражены 43 человека, из которых один скончался, 31 выздоровел и 11 остаются в больницах.
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