Жителям Таиланда предложили самим сделать дома марлевые маски

БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Таиланда призывает население произвести более 200 миллионов медицинских масок из марли и другой материи в домашних условиях на фоне распространения коронавируса

"Масок, произведенных промышленным способом, в стране не хватает, и мы должны это признать. Сейчас нам нужно сохранить максимальное количество профессиональных медицинских, и особенно хирургических масок для медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах. Думаю, никто не будет спорить со мной о том, что именно медицинский персонал подвергается наибольшей опасности заражения", - заявил в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке заместитель генерального директора департамента общественного здоровья и санитарии минздрава Банча Кхакхонг.

"В обычных условиях здоровый человек и даже заболевший простудным заболеванием человек может обойтись самодельной маской из марли или другой материи. Мы призываем население произвести в домашних условиях или в волонтерских группах по три маски на каждого человека. Если нам это удастся, мы получим 201 миллион масок", - пояснил он.

Кхакхонг сообщил журналистам, что министерство здравоохранения уже выпустило учебный фильм о том, как сделать медицинские маски в домашних условиях, и этот фильм будет в течение ближайших дней передан всем телеканалам страны и размещен в социальных сетях.

Замглавы департамента общественного здоровья и санитарии порекомендовал населению избавляться от использованных масок, поместив их в пластиковый пакет перед тем, как выбрасывать в мусорный ящик.

"Это может помочь уберечь от инфекции работников муниципальных служб уборки мусора", - сказал он.