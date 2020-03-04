Власти Индии насчитали 28 заразившихся новым коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Индии составило 28 человек, сообщил на пресс-конференции глава Харш Вардхан.
"Всего 28 случаев Covid-19 в Индии: один - в Дели, шесть - в Агре, 16 итальянцев и индийский водитель, один - в Телингане и три - в Керале", - сказал он.
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Вардхан отметил, что три находившихся в Керале пациента излечены.
Ранее сообщалось, что 14 итальянцев и один индиец помешены в карантин в Нью-Дели с подозрением на коронавирус, еще у двух итальянских туристов коронавирус был подтвержден ранее, они госпитализированы в Джайпуре.
В понедельник власти Индии сообщили, что в Нью-Дели госпитализирован индиец, прилетевший из Италии, еще один находится в больнице в штате Телинган на юго-востоке Индии после того, как вернулся в страну из Дубая
Шесть человек в Агре являются родственниками госпитализированного в Дели и общались с ним после его возвращения в страну.
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