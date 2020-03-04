СМИ: в Индии заподозрили коронавирус у 14 итальянских туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Власти Власти Индии подозревают коронавирус у 14 итальянских туристов и одного индийца, прибывших в Нью-Дели в конце февраля, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Прилетевшая из Италии группа из 23 человек приземлилась в Дели 21 февраля. После этого они оправились в Джодхпур – второй по величине город в штате Раджастхан на западе Индии - и путешествовали по ряду городов этого штата.

Двадцать восьмого февраля итальянцы прибыли в столицу штата, город Джайпур, где одному из членов группы стало плохо и потребовалась медицинская помощь. Взятые у него анализы показали наличие у туриста коронавируса. Вместе с ним была госпитализирована его жена, которую подозревают в том, что она могла заразиться.

Власти Нью-Дели провели анализы у прибывших в индийскую столицу остальных туристов из этой группы и поместили в карантин 14 итальянцев и одного индийца. Их анализы направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для подробного исследования.

В понедельник власти Индии сообщили о трех новых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Анализы шести человек, у которых власти Индии подозревали коронавирус, дали отрицательный результат.