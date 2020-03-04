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СМИ: в Индии заподозрили коронавирус у 14 итальянских туристов
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РИА Новости

СМИ: в Индии заподозрили коронавирус у 14 итальянских туристов

09:32 04.03.2020 (обновлено: 09:37 04.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию
Медицинские работники проводят дезинфекцию
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Власти Индии подозревают коронавирус у 14 итальянских туристов и одного индийца, прибывших в Нью-Дели в конце февраля, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Прилетевшая из Италии группа из 23 человек приземлилась в Дели 21 февраля. После этого они оправились в Джодхпур – второй по величине город в штате Раджастхан на западе Индии - и путешествовали по ряду городов этого штата.
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Двадцать восьмого февраля итальянцы прибыли в столицу штата, город Джайпур, где одному из членов группы стало плохо и потребовалась медицинская помощь. Взятые у него анализы показали наличие у туриста коронавируса. Вместе с ним была госпитализирована его жена, которую подозревают в том, что она могла заразиться.
Власти Нью-Дели провели анализы у прибывших в индийскую столицу остальных туристов из этой группы и поместили в карантин 14 итальянцев и одного индийца. Их анализы направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для подробного исследования.
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