СМИ: в Индии заподозрили коронавирус у 14 итальянских туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Власти Индии подозревают коронавирус у 14 итальянских туристов и одного индийца, прибывших в Нью-Дели в конце февраля, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Прилетевшая из Италии группа из 23 человек приземлилась в Дели 21 февраля. После этого они оправились в Джодхпур – второй по величине город в штате Раджастхан на западе Индии - и путешествовали по ряду городов этого штата.
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Двадцать восьмого февраля итальянцы прибыли в столицу штата, город Джайпур, где одному из членов группы стало плохо и потребовалась медицинская помощь. Взятые у него анализы показали наличие у туриста коронавируса. Вместе с ним была госпитализирована его жена, которую подозревают в том, что она могла заразиться.
Власти Нью-Дели провели анализы у прибывших в индийскую столицу остальных туристов из этой группы и поместили в карантин 14 итальянцев и одного индийца. Их анализы направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для подробного исследования.
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В понедельник власти Индии сообщили о трех новых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Анализы шести человек, у которых власти Индии подозревали коронавирус, дали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, в том числе в Сенегале. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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