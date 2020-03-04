Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T09:28+0300
https://ria.ru/20200304/1568127331.html
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567799553_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_3fae0aa5ad00a09ff334e0f63885c596.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

09:28 04.03.2020
583
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России по последним данным не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации не зарегистрировано",- говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
621030
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаХубэйФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайУханьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Врач осматривает пациента
У московских школьников будут ежедневно проверять температуру
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
Тест на наличие коронавируса
Медики оценили состояние россиянина, заболевшего коронавирусом
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Продажа медицинских масок
В Москве работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
Лента новостейМолния