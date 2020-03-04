Блогер Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа

Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Блогер Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.

"Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00", — написала блогер в инстаграме.

По ее мнению, Валентин "дотянул специально", чтобы ей было морально легче.

Диденко также подчеркнула, что о смерти мужа узнала из СМИ в 0:46.

© Instagram Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в инстаграме © Instagram Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в инстаграме

"Они хоронили меня и еще не умершего мужа", — пояснила блогер.