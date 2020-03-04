Блогер Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
По ее мнению, Валентин "дотянул специально", чтобы ей было морально легче.
Диденко также подчеркнула, что о смерти мужа узнала из СМИ в 0:46.
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в инстаграме
"Они хоронили меня и еще не умершего мужа", — пояснила блогер.
Диденко вместе с мужем Валентином и друзьями 28 февраля отмечали ее день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте. Муж блогера Валентин позже скончался в больнице.