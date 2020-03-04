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2020-03-04T11:28+0300
https://ria.ru/20200304/1568127046.html
Блогер Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568128055_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_13096c28b490f65f7de28b1b863718e6.jpg
РИА Новости

Блогер Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа

09:30 04.03.2020 (обновлено: 11:28 04.03.2020)
16586
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы
Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.

"Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00", — написала блогер в инстаграме.

По ее мнению, Валентин "дотянул специально", чтобы ей было морально легче.
Диденко также подчеркнула, что о смерти мужа узнала из СМИ в 0:46.
© InstagramСкрин из аккаунта Екатерины Диденко в инстаграме
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram
© Instagram
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в инстаграме
"Они хоронили меня и еще не умершего мужа", — пояснила блогер.
Диденко вместе с мужем Валентином и друзьями 28 февраля отмечали ее день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте. Муж блогера Валентин позже скончался в больнице.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вчера, 10:07
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
2195816250
Обсудить 31
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваОбщество
Популярные комментарии
А если кто то хочет увидеть искреннее сострадание блогера диденко то для этого нужно лишь в принудительном порядке закрыть ее блог, вот тут с ее стороны будет много скорби и печали
4 марта, 09:51
WWsexSpas
3830000
Я не подписан на диденко и ни когда не буду, я не считаю ее аптечным специалистом, потому как все ее блоги носят скорее иной характер в первую очередь отклонение ее сознания не в ту сторону, подписчиков она воспринимает как доход, кто подписывается на таких людей объяснять не нужно,в следующих блогах вы увидите кремацию своего мужа и развеевание его праха по ветру над рекой, дальше будет знакомства ее с новым молодым человеком отношения его и ее детей и прочая бытовуха,
4 марта, 09:48
WWsexSpas
3900000
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