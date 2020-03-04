Птенцы пингвинов Гумбольдта появились на свет в московском зоопарке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Птенцы редких пингвинов Гумбольдта появились на свет в столичном зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что теперь самая многочисленная в России популяция этих птиц в неволе представлена в зоопарке столицы. Семейство насчитывает уже 35 особей вместе с недавно вылупившимися птенцами.
"В Московском зоопарке появились на свет пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пингвины Гумбольдта появились в московском зоопарке в 1997 году, с начала 2000-х орнитологи регулярно получают потомство от этих редких птиц.
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped imageПтенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
Птенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
Пингвин Гумбольдта получил название в честь немецкого ученого. В природе пернатые гнездятся на западном побережье Латинской Америки. Природная популяция этих пингвинов, по данным орнитологов, насчитывает не более 32 тысяч особей.