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https://ria.ru/20200304/1568126435.html
Птенцы пингвинов Гумбольдта появились на свет в московском зоопарке
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РИА Новости

Птенцы пингвинов Гумбольдта появились на свет в московском зоопарке

09:10 04.03.2020
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CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped imageПтенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
Птенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Птенцы редких пингвинов Гумбольдта появились на свет в столичном зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что теперь самая многочисленная в России популяция этих птиц в неволе представлена в зоопарке столицы. Семейство насчитывает уже 35 особей вместе с недавно вылупившимися птенцами.
"В Московском зоопарке появились на свет пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пингвины Гумбольдта появились в московском зоопарке в 1997 году, с начала 2000-х орнитологи регулярно получают потомство от этих редких птиц.
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped imageПтенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
Птенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image
Птенец редких пингвинов Гумбольдта, родившийся в Московском зоопарке
Пингвин Гумбольдта получил название в честь немецкого ученого. В природе пернатые гнездятся на западном побережье Латинской Америки. Природная популяция этих пингвинов, по данным орнитологов, насчитывает не более 32 тысяч особей.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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