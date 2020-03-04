Птенцы пингвинов Гумбольдта появились на свет в московском зоопарке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Птенцы редких пингвинов Гумбольдта появились на свет в Птенцы редких пингвинов Гумбольдта появились на свет в столичном зоопарке , сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что теперь самая многочисленная в России популяция этих птиц в неволе представлена в зоопарке столицы. Семейство насчитывает уже 35 особей вместе с недавно вылупившимися птенцами.

"В Московском зоопарке появились на свет пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пингвины Гумбольдта появились в московском зоопарке в 1997 году, с начала 2000-х орнитологи регулярно получают потомство от этих редких птиц.