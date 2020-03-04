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Таиланд ограничил загранпоездки госслужащих из-за коронавируса
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РИА Новости

Таиланд ограничил загранпоездки госслужащих из-за коронавируса

09:09 04.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Таиланд ограничил заграничные поездки государственных служащих и ввел для них обязательный 14-дневный карантин при возвращении из стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом, заявил на брифинге в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Тхависин Висануйотхин.
Постановление правительства предписывает всем государственным органам и ведомствам прекратить поездки в страны из объявленного минздравом Таиланда списка стран с наивысшей опасностью заражения коронавирусом и сократить до минимума количество командировок сотрудников во все страны мира, кроме командировок, в которых есть неотложная необходимость. Документ вводит обязательный 14-дневный карантин для госслужащих, возвращающихся из стран с наивысшей опасностью заражения.
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Странами с наивысшей опасностью заражения минздрав Таиланда считает те государства, в которых, по мнению таиландских властей, распространение коронавируса вышло из-под контроля системы здравоохранения. "На настоящий момент это Китай и его территории – Гонконг, Макао и Тайвань, это Южная Корея, Япония, Иран, Италия, Германия, Сингапур, Франция и другие страны. Список стран, возвращение из которых будет означать обязательный карантин для госслужащих, в настоящее время уточняется и будет объявлен сегодня во второй половине дня лично министром здравоохранения", - сказал пресс-секретарь министерства.
Закон не предусматривает обязательного карантина для граждан, не занятых на государственной службе. "Граждан, не занятых на госслужбе, которые возвращаются из стран по приведенному списку, мы призываем проявить сознательность и выдержать домашний 14-дневный карантин, дистанцируясь и от совместно проживающих членов семьи, желательно нося медицинскую маску и проживая в отдельном помещении, а также во время карантина питаться отдельно от членов семьи, используя отдельную посуду", - заявил Висануйотхин.
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"Этот призыв касается и иностранных граждан, прибывающих в Таиланд. Возможно введение обязательного карантина для этой категории граждан, но пока его нет. Пока иммиграционная полиция будет на паспортном контроле требовать точной информации о месте проживания иностранца в период его пребывания в Таиланде", - добавил он.
Пресс-секретарь также отметил, что количество случаев заражения коронавирусом в Таиланде остается в среду прежним: заражены 43 человека, из которых один скончался, 31 выздоровел и 11 остаются в больницах.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТаиландВ мире
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