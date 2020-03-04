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2020-03-04T12:11+0300
https://ria.ru/20200304/1568125501.html
В Роскачестве рассказали, как и когда покупать подарки на 8 Марта
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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как и когда покупать подарки на 8 Марта

08:32 04.03.2020 (обновлено: 12:11 04.03.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМужчина с букетом цветов
Мужчина с букетом цветов
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Мужчина с букетом цветов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Большинство мужчин выбирают подарок женщинам за неделю до 8 марта и попадаются на маркетинговые уловки, сообщили в Роскачестве.
Опрос показал, что 33% мужчин самостоятельно придумывают, что подарить, еще 33% понимают намеки, а остальные спрашивают у женщин напрямую, что они хотели бы в подарок.
В Роскачестве посоветовали задуматься о подарке заранее и купить его без спешки.
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Исследование выяснило, что хотят получить женщины на 8 Марта
Например, если купить смартфон не перед праздником, а раньше, то можно поймать снижение цены из-за анонса новой модели. Эксперты отметили, что выгоднее всего присматривать смартфон после новогодних праздников.
В Роскачестве пояснили, что перед праздниками ретейлеры сначала поднимают цену товаров, а потом делают скидку. Не стоит на это вестись, так как в конечном счете цена не меняется.
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В ведомстве добавили, что настоящие скидки не зависят от праздников. Кроме того, настороженно следует относиться к круглогодичным скидкам - это всего лишь приманка.
Роскачество также обратило внимание, что если продавец предлагает аксессуар в подарок, то это говорит о том, что товар плохо продается. Исходя из этого, нужно сравнивать цены в разных магазинах перед покупкой. Это же стоит сделать, если в магазине торопят купить последние товары, создавая таким образом искусственный дефицит. Не стоит верить и обещаниям, что продавец вернет разницу в цене в случае, если товар у конкурента будет дешевле.
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Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
1021044
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РоскачествоМеждународный женский деньОбщество
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