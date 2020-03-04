В Роскачестве рассказали, как и когда покупать подарки на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Большинство мужчин выбирают подарок женщинам за неделю до Большинство мужчин выбирают подарок женщинам за неделю до 8 марта и попадаются на маркетинговые уловки, сообщили в Роскачестве

Опрос показал, что 33% мужчин самостоятельно придумывают, что подарить, еще 33% понимают намеки, а остальные спрашивают у женщин напрямую, что они хотели бы в подарок.

В Роскачестве посоветовали задуматься о подарке заранее и купить его без спешки.

Например, если купить смартфон не перед праздником, а раньше, то можно поймать снижение цены из-за анонса новой модели. Эксперты отметили, что выгоднее всего присматривать смартфон после новогодних праздников.

В Роскачестве пояснили, что перед праздниками ретейлеры сначала поднимают цену товаров, а потом делают скидку. Не стоит на это вестись, так как в конечном счете цена не меняется.

В ведомстве добавили, что настоящие скидки не зависят от праздников. Кроме того, настороженно следует относиться к круглогодичным скидкам - это всего лишь приманка.