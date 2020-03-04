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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-04T08:26+0300
https://ria.ru/20200304/1568125366.html
В московском метро обновят более 300 километров кабелей
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РИА Новости

В московском метро обновят более 300 километров кабелей

08:26 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 300 километров кабелей в тоннелях столичного метро, обеспечивающих движение поездов, обновят в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что новые кабели позволят сократить количество задержек поездов до минимума. Ремонт пройдет на всех линиях московского метро, кроме открывшихся недавно.
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"Более 300 километров кабелей обновят в тоннелях московского метро в этом году", - говорится в сообщении.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что это самое масштабное обновление кабелей в столичной подземке за последние пять лет.
"Современные кабельные системы позволят сохранять стабильный интервал движения составов и сократить до минимума количество задержек на линиях", - добавил Ликсутов.
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