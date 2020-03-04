В московском метро обновят более 300 километров кабелей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 300 километров кабелей в тоннелях столичного Более 300 километров кабелей в тоннелях столичного метро , обеспечивающих движение поездов, обновят в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что новые кабели позволят сократить количество задержек поездов до минимума. Ремонт пройдет на всех линиях московского метро, кроме открывшихся недавно.

"Более 300 километров кабелей обновят в тоннелях московского метро в этом году", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что это самое масштабное обновление кабелей в столичной подземке за последние пять лет.