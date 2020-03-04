В московском метро обновят более 300 километров кабелей

Отмечается, что новые кабели позволят сократить количество задержек поездов до минимума. Ремонт пройдет на всех линиях московского метро, кроме открывшихся недавно.
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"Более 300 километров кабелей обновят в тоннелях московского метро в этом году", - говорится в сообщении.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что это самое масштабное обновление кабелей в столичной подземке за последние пять лет.
"Современные кабельные системы позволят сохранять стабильный интервал движения составов и сократить до минимума количество задержек на линиях", - добавил Ликсутов.
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