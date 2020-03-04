В Казани экстренно сел самолет Челябинск—Москва

ЕКАТЕРИНБУРГ/КАЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за того, что у пассажира произошел сердечный приступ, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск-Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров – сердечный приступ", – говорится в сообщении.
По данным "Уральских авиалиний", в аэропорту Казани борт встретила скорая медицинская помощь, мужчина 1959 года рождения доставлен в больницу.
Как сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана, мужчина находится в стабильном состоянии, его госпитализировали в кардиологическое отделение.