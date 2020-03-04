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Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за срабатывания датчика
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РИА Новости

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за срабатывания датчика

08:13 04.03.2020 (обновлено: 08:15 04.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Москву из Новосибирска в среду утром, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В 06.40 (03.40 мск) самолет вылетел из аэропорта "Толмачево" по маршруту Новосибирск-Москва, но в связи со срабатыванием датчика технической неисправности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, и в 07.42 самолет благополучно совершил посадку в "Толмачево", - заявил собеседник агентства.
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По его словам, на борту находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.
"В 09.21 (05.21 мск) авиакомпания отправила пассажиров к месту назначения резервным бортом. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Самолет осматривают авиатехники", - сказали в надзорном ведомстве.
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Boeing 737-800Толмачево (аэропорт)S7 AirlinesМоскваНовосибирскПроисшествия
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