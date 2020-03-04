Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за срабатывания датчика

"В 06.40 (03.40 мск) самолет вылетел из аэропорта "Толмачево" по маршруту Новосибирск-Москва, но в связи со срабатыванием датчика технической неисправности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, и в 07.42 самолет благополучно совершил посадку в "Толмачево", - заявил собеседник агентства.