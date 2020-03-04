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2020-03-04T08:11+0300
https://ria.ru/20200304/1568125121.html
На Ямале женщина перевела неизвестным пять миллионов рублей
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РИА Новости

На Ямале женщина перевела неизвестным пять миллионов рублей

08:11 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мар - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа перевела неизвестным около 5 миллионов рублей после звонка мужчины, который представился сотрудником банка и предупредил о несанкционированном списании средств с ее карты, сообщили РИА Новости во вторник в региональном управлении МВД.
"Жительнице города Тарко-Сале позвонил гражданин, представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного списания средств с ее карты убедил установить на телефон программу удаленного доступа и перевести на неустановленный страховой счет деньги. Что она и сделала, перевела около 5 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.
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Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
Как уточнили в окружной прокуратуре, женщина знала о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, однако звонившему удалось убедить ее в необходимости перевода денег.
По данным надзорного ведомства, за два месяца 2020 года в ЯНАО зарегистрированы около 180 фактов мошенничества, связанных с банковскими картами и электронными средствами платежей. Число таких случаев по сравнению с прошлыми годами растет, подчеркнули в прокуратуре.
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