На Ямале женщина перевела неизвестным пять миллионов рублей

"Жительнице города Тарко-Сале позвонил гражданин, представился сотрудником банка и под предлогом пресечения несанкционированного списания средств с ее карты убедил установить на телефон программу удаленного доступа и перевести на неустановленный страховой счет деньги. Что она и сделала, перевела около 5 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.