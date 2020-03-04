В Томске два авиарейса на Москву задержали из-за непогоды в столице

НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Два пассажирских самолета утром в среду вылетели в Два пассажирских самолета утром в среду вылетели в Москву из Томска с трехчасовой задержкой в связи с плохими метеоусловиями в столице России, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Томска произошла задержка двух авиарейсов на Москву. Так, рейс Уб 12 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в 07.15 местного времени (03.15 мск), однако вылет воздушного судна произошел в 10.36 (06.36 мск). Причинами задержки являются метеоусловия аэропорта Москвы", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что на этот рейс было зарегистрировано 99 пассажиров.

По той же причине произошла задержка рейса SU 1531 авиакомпании "Аэрофлот" по направлению Томск-Москва.

"Воздушное судно должно было вылететь в 07.50 местного времени (03.50 мск), однако вылет был перенесен на 11.00 (07.00 мск). На указанный рейс зарегистрировано 69 пассажиров", - рассказали в прокуратуре. Самолет вылетел в пункт назначения в 11.06 (07.06 мск).