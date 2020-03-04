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В Томске два авиарейса на Москву задержали из-за непогоды в столице
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РИА Новости

В Томске два авиарейса на Москву задержали из-за непогоды в столице

08:11 04.03.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевАэропорт "Томск"
Аэропорт Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
Аэропорт "Томск". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Два пассажирских самолета утром в среду вылетели в Москву из Томска с трехчасовой задержкой в связи с плохими метеоусловиями в столице России, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Томска произошла задержка двух авиарейсов на Москву. Так, рейс Уб 12 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в 07.15 местного времени (03.15 мск), однако вылет воздушного судна произошел в 10.36 (06.36 мск). Причинами задержки являются метеоусловия аэропорта Москвы", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что на этот рейс было зарегистрировано 99 пассажиров.
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По той же причине произошла задержка рейса SU 1531 авиакомпании "Аэрофлот" по направлению Томск-Москва.
"Воздушное судно должно было вылететь в 07.50 местного времени (03.50 мск), однако вылет был перенесен на 11.00 (07.00 мск). На указанный рейс зарегистрировано 69 пассажиров", - рассказали в прокуратуре. Самолет вылетел в пункт назначения в 11.06 (07.06 мск).
В надзорном ведомстве отметили, что на время ожидания всем пассажирам предоставлялись прохладительные напитки. Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
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АэрофлотУральские авиалинииМоскваТомскОбщество
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