Сандерс сохраняет лидерство на праймериз в Техасе, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Сенатор Сенатор Берни Сандерс сохраняет небольшое лидерство на праймериз Демократической партии в Техасе по итогам обработки 50% голосов, сообщает телеканал Fox News.

По сравнению с данными обработки 25% голосов Сандерс удерживает около 28,5% (335 тысяч), бывший вице-президент Джо Байден укрепил позиции с 22% до 26,6%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потерял почти 2% и сейчас у него 17,45%, а сенатор Элизабет Уоррен потеряла 1% и получает 12,2%.

Кандидаты, набравшие менее 15%, не получают делегатов для участия в партийном съезде. От Техаса в нем примут участие 228 делегатов.

Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте, Колорадо и Калифорнии.

Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии . Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.

По итогам выборов во вторник будет распределена примерно треть из 3979 делегатов партийного съезда. Они поддерживают конкретного кандидата. В июле на съезде будет выбран единый кандидат, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата.