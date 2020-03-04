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Сандерс сохраняет лидерство на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
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РИА Новости

Сандерс сохраняет лидерство на праймериз в Техасе, сообщает СМИ

07:52 04.03.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstКандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс сохраняет небольшое лидерство на праймериз Демократической партии в Техасе по итогам обработки 50% голосов, сообщает телеканал Fox News.
По сравнению с данными обработки 25% голосов Сандерс удерживает около 28,5% (335 тысяч), бывший вице-президент Джо Байден укрепил позиции с 22% до 26,6%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потерял почти 2% и сейчас у него 17,45%, а сенатор Элизабет Уоррен потеряла 1% и получает 12,2%.
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Кандидаты, набравшие менее 15%, не получают делегатов для участия в партийном съезде. От Техаса в нем примут участие 228 делегатов.
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым Байден выиграл праймериз в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Алабаме, а Сандерс – в Вермонте, Колорадо и Калифорнии.
Во вторник в 14 штатах США проходят первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннеси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.
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По итогам выборов во вторник будет распределена примерно треть из 3979 делегатов партийного съезда. Они поддерживают конкретного кандидата. В июле на съезде будет выбран единый кандидат, который в ноябре бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата.
Помимо распределенных делегатов есть еще так называемые суперделегаты (771 человек), которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники. Они смогут проголосовать на съезде во втором туре, если в первом ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.
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Берни СандерсДемократическая партия СШАСШАТехасВ мире
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