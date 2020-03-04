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2020-03-04T07:46+0300
https://ria.ru/20200304/1568124572.html
Россия из-за коронавируса отменила поезда между Москвой и Ниццей
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РИА Новости

Россия из-за коронавируса отменила поезда между Москвой и Ниццей

07:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле поезда
Сотрудник полиции возле поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле поезда
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия из-за ситуации с коронавирусом со среды временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщил Минтранс России.
Министерство указывало, что ограничение действует с 4 марта и до особого распоряжения. Данное решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ". Первый рейс с момента запрета должен был отправиться 5 марта. Таким образом, он уже не состоится.
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Поезда холдинга РЖД курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья. Однако, как следует из информации на сайте РЖД, из них только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки, в частности, в Вероне и Милане. Италия стала в Европе лидером по количеству заболевших коронавирусом.
Поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании") между Москвой и Ниццей имеет номер 17/18. Согласно информации на сайте РЖД, он курсировал один раз в неделю, отправляясь из Москвы по четвергам, из Ниццы - по воскресеньям.
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РЖД уточняли, что наряду с поездом Москва-Ницца отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и прицепные вагоны без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств надо обращаться по месту покупки билетов.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаФедеральная пассажирская компанияРЖДФранцияНиццаМиланИталияОбщество
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