Россия из-за коронавируса отменила поезда между Москвой и Ниццей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия из-за ситуации с коронавирусом со среды временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщил Минтранс России.
Министерство указывало, что ограничение действует с 4 марта и до особого распоряжения. Данное решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ". Первый рейс с момента запрета должен был отправиться 5 марта. Таким образом, он уже не состоится.
Поезда холдинга РЖД курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья. Однако, как следует из информации на сайте РЖД, из них только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки, в частности, в Вероне и Милане. Италия стала в Европе лидером по количеству заболевших коронавирусом.
Поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании") между Москвой и Ниццей имеет номер 17/18. Согласно информации на сайте РЖД, он курсировал один раз в неделю, отправляясь из Москвы по четвергам, из Ниццы - по воскресеньям.
РЖД уточняли, что наряду с поездом Москва-Ницца отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и прицепные вагоны без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств надо обращаться по месту покупки билетов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса