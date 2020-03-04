Россия из-за коронавируса отменила поезда между Москвой и Ниццей

Министерство указывало, что ограничение действует с 4 марта и до особого распоряжения. Данное решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ". Первый рейс с момента запрета должен был отправиться 5 марта. Таким образом, он уже не состоится.