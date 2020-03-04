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2020-03-04T07:42+0300
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Заседание по иску банка "Восточный" отложено до первого апреля
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РИА Новости

Заседание по иску банка "Восточный" отложено до первого апреля

07:42 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области продолжит 1 апреля рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison (подконтрольна Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков, рассмотрение отложено в связи с необходимостью уведомить Калви, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%.
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"Восточный" в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-августе 2018 годов, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).
"Нам сказал суд перевести иск (так как Калви не знает русского) и рассмотреть возможность обжалования решения Басманного суда (чтобы он получил возможность, находясь под арестом, получать судебную корреспонденцию). Заседание отложено до 1 апреля в связи с тем, что Калви не уведомлен", - пояснила РИА Новости представитель "Восточного" Полина Ситникова.
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Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokАмурская областьПроисшествия
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