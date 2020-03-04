Заседание по иску банка "Восточный" отложено до первого апреля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области продолжит 1 апреля рассмотрение Арбитражный суд Амурской области продолжит 1 апреля рассмотрение иска банка "Восточный" к компании Evison (подконтрольна Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков, рассмотрение отложено в связи с необходимостью уведомить Калви , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd - 41,6%.

"Восточный" в иске требует возместить убытки, причиненные кредитной организации в октябре 2015-августе 2018 годов, связанные с действиями Evison (на тот момент мажоритарного акционера).

"Нам сказал суд перевести иск (так как Калви не знает русского) и рассмотреть возможность обжалования решения Басманного суда (чтобы он получил возможность, находясь под арестом, получать судебную корреспонденцию). Заседание отложено до 1 апреля в связи с тем, что Калви не уведомлен", - пояснила РИА Новости представитель "Восточного" Полина Ситникова.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.