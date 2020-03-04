Во Франции нацсобрание не поддержало вотум недоверия правительству

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вотум недоверия правительству Вотум недоверия правительству Франции , который правые и левые выносили на рассмотрение после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования, не получил поддержки в Национальном собрании

"Вотум недоверия, предложенный Дамьеном Абадом (партия "Республиканцы") и 80 его коллегами, не был принят", - говорится в сообщении Национального собрания в Twitter.

Сообщается, что для принятия вотума требовалось 289 голосов, при этом в его поддержку высказались 148 человек.

Предложение о вотуме недоверия со стороны левых также не получило поддержки. За него проголосовал 91 депутат, при том что необходимо было 289 голосов.

"В связи с тем, что ни одно из предложений о вотуме недоверия не было принято, законопроект, устанавливающий универсальную пенсионную систему, считается принятым в первом чтении", - говорится в сообщении Национального собрания.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.

Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру в случае, если он уверен в необходимости принятия закона, своей властью провести документ через парламент. Однако в случае применения этой статьи депутаты могут поставить вопрос о недоверии правительству.