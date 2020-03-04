ЮНИСЕФ встревожен нападениями на учебные заведения в Идлибе

ЭР-РИЯД, 4 мар - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) встревожен нападениями на учебные заведения в сирийском Идлибе, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.
"Мы как ЮНИСЕФ смогли подтвердить... нападения на образовательные учреждения, в том числе школы и детские сады... что, очевидно, вызывает тревогу", - заявила она в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
По ее словам, такая ситуация влияет на образование порядка 200 тысяч детей в регионе. "Очевидно, что это серьезное нарушение прав детей, потому что школы и учебные заведения - это неприкосновенные места, они не должны подвергаться нападкам", - добавила Тума.
"То, что происходит в Идлибе, беспрецедентно. Это отток детей, которые были вынуждены бежать в более безопасные места... Речь идет о полумиллионе детей с 1 декабря 2019 года. За три месяца были вынуждены бежать более полумиллиона детей", - подчеркнула она.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.