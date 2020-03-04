ЮНИСЕФ встревожен нападениями на учебные заведения в Идлибе

"Мы как ЮНИСЕФ смогли подтвердить... нападения на образовательные учреждения, в том числе школы и детские сады... что, очевидно, вызывает тревогу", - заявила она в кулуарах второго Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.

По ее словам, такая ситуация влияет на образование порядка 200 тысяч детей в регионе. "Очевидно, что это серьезное нарушение прав детей, потому что школы и учебные заведения - это неприкосновенные места, они не должны подвергаться нападкам", - добавила Тума.