Страховщики объяснили, почему не получится застраховаться от COVID-19

В понедельник банк "Восточный" сообщил, что совместно с компанией-партнером запускает страхование клиентов от коронавируса. Как уточнил агентству председатель правления банка Вячеслав Арутюнян, в период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы, а в случае летального исхода, родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.