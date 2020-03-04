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2020-03-04T07:22+0300
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Страховщики объяснили, почему не получится застраховаться от COVID-19
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РИА Новости

Страховщики объяснили, почему не получится застраховаться от COVID-19

07:22 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
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Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне, застрахованные в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) или имеющие страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР), уже защищены на случай заболевания коронавирусом, так что создание отдельного продукта для этого нецелесообразно, более того, выпускать такой отдельный продукт в РФ не получится из-за особенностей законодательства, рассказали РИА Новости страховщики.
В понедельник банк "Восточный" сообщил, что совместно с компанией-партнером запускает страхование клиентов от коронавируса. Как уточнил агентству председатель правления банка Вячеслав Арутюнян, в период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы, а в случае летального исхода, родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Как напомнили опрошенные РИА Новости страховые компании, с 11 февраля коронавирус добавлен в РФ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "По этой причине диагностика коронавируса происходит только по ОМС, а государственными службами прописан жесткий алгоритм действий в случае подозрения наличия у человека коронавируса (в том числе для коммерческих клиник). Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации", - рассказали агентству в компании "АльфаСтрахование".
Такую же позицию озвучил и директор департамента медстрахования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток. "При подозрении на заболевание, вызванное коронавирусом, согласно действующим нормативно-правовым актам, медицинское учреждение обязано сообщить в соответствующие органы исполнительной власти, и дальнейшие действия (в том числе обследование, карантинные меры, госпитализация) осуществляются исключительно уполномоченными медицинскими учреждениями вне ДМС", - сказал он.
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В компании "Согласие" пояснили, что создание отдельного страхового продукта просто нецелесообразно, поскольку в настоящее время отсутствует средство специфической иммунной профилактики от коронавируса. В любом случае, по данным страховщика, коронавирусная инфекция не является исключением из уже существующих программ страхования - ни по полисам ДМС, ни по полисам страхования выезжающих за рубеж. С этим согласны также в "Росгосстрахе" и "РЕСО-Гарантии".
Как пояснил РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, в своей оценке ситуации с коронавирусом по-своему правы все высказавшиеся страховщики. "Формально коронавирус - это обычное заболевание, которое покрывается ДМС и ВЗР, но с учётом огромного резонанса и того, что формального протокола лечения и специального противовирусного препарата нет, то большинство государств принимает спецмеры: карантин, специальные инфекционные медучреждения, контроль со стороны госучреждений. Таким образом, даже при наличии возможности лечиться по ДМС или ВЗР лечиться придется под контролем государства в определенных медучреждениях", - сказал он.
Так или иначе, ни одна из опрошенных компаний пока не планирует разработку отдельного специализированного продукта, связанного с коронавирусом.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаОМСВсероссийский союз страховщиковЗдоровье - ОбществоАльфаСтрахованиеСогласиеРЕСО-ГарантияРосгосстрахОбщество
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