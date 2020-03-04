Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Берни Сандерс выиграл демократические праймериз в крупнейшем по населению и числу делегатов штате США - Калифорнии, прогнозирует телеканал Fox News.
Калифорния отправляет на съезд демократов 425 делегатов — более 10% от их общего числа.
При этом пока не известно, какое число делегатов от Калифорнии выиграл Сандерс. Делегаты распределяются пропорционально между лидирующими кандидатами, а главный соперник Сандерса Джо Байден упрочил свою популярность в последние дни.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.