Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T07:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568124144.html
Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии, прогнозирует СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/143398/39/1433983959_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_a411282ff9d2cd65cfb5cb6a252b5e16.jpg
РИА Новости

Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии, прогнозирует СМИ

07:13 04.03.2020
733
© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс
Кандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Берни Сандерс выиграл демократические праймериз в крупнейшем по населению и числу делегатов штате США - Калифорнии, прогнозирует телеканал Fox News.
Калифорния отправляет на съезд демократов 425 делегатов — более 10% от их общего числа.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
06:49
СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
При этом пока не известно, какое число делегатов от Калифорнии выиграл Сандерс. Делегаты распределяются пропорционально между лидирующими кандидатами, а главный соперник Сандерса Джо Байден упрочил свою популярность в последние дни.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
06:57
Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
1012000
Обсудить 0
Берни СандерсКалифорнияДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг КНДР
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
Лента новостейМолния