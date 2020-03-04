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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T11:02+0300
https://ria.ru/20200304/1568124089.html
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084729_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_13e1433352b140a280d3da396a3c63e8.jpg
РИА Новости

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

07:10 04.03.2020 (обновлено: 11:02 04.03.2020)
109933
© Sputnik / Basel ShartouhТурецкий пост в провинции Идлиб
Турецкий пост в провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
Турецкий пост в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, ситуация в идлибской зоне деэскалации, где в результате ответных действий сирийской армии террористов группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* оттеснили на безопасную дистанцию от Алеппо, стала "очередным моментом истины".
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Он отметил, что не только западные страны, но и ООН в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений по Идлибу. Ключевой договоренностью генерал назвал обязательства Турции по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 километров и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.
"Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам",* "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе", — заявил Конашенков.
По его словам, "атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными".

Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб

Кроме того, Конашенков указал на то, что Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб свои подразделения, а на Западе этого никто не замечает.
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа. Также с начала февраля Дамаск подвергается обвинениям со стороны Запада в якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе, отметил Конашенков.
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Он добавил, что публичные угрозы уничтожить все подразделения правительственных войск Сирии и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют "законным правом Анкары на оборону".
"На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада гуманитарной ситуацией в зоне деэскалации Идлиб только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям", — заявил Конашенков.
Cирийцы даже не подозревали о существовании своих "многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи", добавил он.

Обострение ситуации в Идлибе

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военнослужащих. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
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Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Анкара не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 76
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
А дальше российский народ должен объявить бойкот агрессивным турецким помидорам и морю, лишим Эрдогана денег на агрессию и поддержку террористов!
4 марта, 07:46
ВИВасилий Иванов
3671700017
Я отговорил родственников ехать летом на море в Турцию, надеюсь и вы внесете лепту в противостояние агрессивному турецкому режиму Эрдогана поддерживающему террористов
4 марта, 08:03
ВИВасилий Иванов
339921118
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